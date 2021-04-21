Украина по ночам подает сырье для крымских заводов – меджлисовец

21.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина продолжает негласно поставлять сырье для крымских заводов со своей территории.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил бывший врио «представителя президента Украины в АР Крым», меджлисовец Изет Гданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гданова, по ночам с украинской стороны включаются насосы, которые качают сырье из Сиваша на подконтрольное олигарху Дмитрию Фирташу предприятие «Крымский содовый завод». Гданов напомнил, что в 2019 году, украинские власти уже останавливали работу этих насосов.

«Мы тогда остановили своими силами, остановили Кутаранскую дамбу – это тоже сырье для бромного и содового заводов. Там же западный Сиваш, куда скидывается со среднего Сиваша это сырье, они уже его оттуда подкачивают. На сегодняшний день оно бы закончилось. Оно тоже периодически включается, потому что там уровень такой, который позволяет им брать. Если там 40 и меньше сантиметров и насосы на территории оккупированного Крыма не могут поднять эту рапу.

А это сырье, другого сырья нет для этих двух заводов. То есть, я так понимаю, что эти насосы, которые мы тогда остановили, периодически включаются… Здесь нужно разобраться, что за ситуация там, почему в западном Сиваше уровень, позволяющий им качать. Либо они разрушили искусственную дамбу со своей стороны, что со среднего Сиваша позволяет переток, либо включается насос. Потому что по моей информации периодически включался насос», – заявил Гданов.