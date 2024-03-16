Украина по-прежнему боится российского десанта с моря

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Одной из приоритетных целей для Украины в Черном море должны быть российские десантные корабли.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил капитан 1-го ранга запаса, бывший замначальника штаба ВМСУ Андрей Рыженко, назвавший одной из приоритетных целей для Украины российские десантные корабли в Черном море.

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«ВСУ должны их выбивать, потому что эти корабли задействованы как для логистики, причем именно критической — перевозки оружия, так и могут быть задействованы для проведения десантной операции. И если брать во внимание прошлый год, так то, что Украина оставила за собой выход к Черному морю, это очень беспокоит Россию. А потому враг стремится отсечь Украину от Черного моря, и для этого ему стопроцентно нужно будет проводить десантную операцию. И чтобы агрессор эту операцию не провел, нам и дальше необходимо уничтожать его десантные корабли. Сейчас их восемь единиц, и три из них проходят плановый ремонт в Севастополе», – сказал Рыженко в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время».

При этом он сокрушается, что Россия имеет возможность пополнять Черноморский флот кораблями других флотов.

«Да, она может пополнять численность Черноморского флота небольшими кораблями благодаря Волго-Донскому каналу, перегонять их с Балтики. Также может перегонять корабли с Каспия. Но корабли класса корвет или десантный корабль можно перегнать только через пролив Босфор, а сейчас Россия этого сделать не может. Впрочем, я хочу обратить внимание на то, что перегнанный через Волго-Донской канал корвет Каракурт имеет максимальное водоизмещение 900 т и может нести восемь ракет Калибр. Поэтому это достаточно угрожающий вариант. Таким образом агрессор может перебросить и десантные катера. И при большом количестве они тоже могут нести угрозу для Украины», – экс-замначальника штаба ВМСУ.

Утвердительно он ответил на вопрос, имеет ли возможность Россия строить новые корабли для Черноморского флота.

«Конечно. Например, в Керчи есть судостроительный завод Залив. Он работает и строит два новых вертолетоносца, которые были там заложены несколько лет назад. Этот завод строит корабли типа Каракурт. Именно на нем были построены корабли класса Василий Быков, в том числе и недавно уничтоженный Сергей Котов», – заявил Рыженко.