Украина по приказу Запада отомстила Орбану

17 июля Украина перекрыла транзит российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию на южной ветке трубопровода «Дружба». Украинский оператор нефтепровода «Укртранснафта» мотивировал эти действия санкциями, введенными Киевом против компании «Лукойл», которой принадлежат 4 из 6 млн тонн нефти, поступающей в год по этому маршруту.

Примечательно, что санкции против «Лукойла» были введены еще в июне, однако поставки прекратились только сейчас. Вполне вероятно, что это связано с миротворческими усилиями венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что это политическое решение.

«Я не думаю, что у нас есть возможность вступить в контакт с украинскими компаниями, которые обеспечивают транзит. Решение принималось не на техническом, а на политическом уровне. Здесь какой-либо диалог у нас отсутствует. Поэтому ситуация достаточно кризисная для получателей, но это не зависит от нас», – сказал Песков.

Венгрия попала в критическую ситуацию, поскольку российская нефть составляла 70% сырья двух ее НПЗ, построенных еще в советские годы и «заточенных» именно на этот тип нефти.

Глава МИД Венгрии Сийярто уже обсудил проблему прерванных поставок со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Никаких претензий ни к России, ни к «Лукойлу» не предъявлялось. При этом Будапешт рассматривает в качестве недружественного шага действия Украины. Страна поднимет вопрос об этом 22 июля на заседании глав МИД ЕС.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал «бессмысленные» украинские санкции, в результате которых страна недополучит 40% нефти, в разговоре с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Он заявил, что нефть, поставки которой Украина перекрыла в Словакию и Венгрию, использовалась на нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft, который поставляет десятую часть продукции на Украину.

Еще одной пострадавшей страной оказалась Белоруссия. После введения европейского эмбарго на российскую трубопроводную нефть в декабре, северная ветка «Дружбы» была остановлена, и объем прокачки нефти через Белоруссию сократился почти в восемь раз. Венгрия, Словакия и Чехия были бессрочно освобождены от исполнения европейских санкций, поскольку они не имеют выхода к морю. После остановки прокачки по южной ветке нефтепровода у белорусского оператора «Гомельтранснефть» останется для прокачки лишь 1,2 млн тонн казахской нефти. Это всего 2,6% от 45,5 млн тонн нефти, прокачанной через систему в Европу в 2020 году.

Кроме того, все страны, расположенные по маршруту «Дружбы», ежегодно получали за транзит 4-5 млрд долларов. Россия заработала на экспорте нефти в Европу в прошлом году 180 млрд долларов. Сейчас все пострадавшие стороны судорожно ищут решение проблемы.

«Какие могут быть варианты решения, можно только гадать, поскольку текст договора является коммерческой тайной. Можно только попытаться догадаться, о чем там идет речь. Первое, что приходит в голову — сменить пункт доставки. Если сейчас Украина имеет возможность блокировать поставки «Лукойла», это значит, что договор с «Укртранснафтой» был подписал «Лукойлом». И, вероятнее всего, точка сдачи — граница с Венгрией. Если перенести точку сдачи на нынешнюю границу России и Украины, это означает, что договор «Укртранснафты» будет подписан уже с венгерской компанией MOL. Соответственно собственные санкции Киев соблюдает, «Лукойла» никакого нет, а MOL арендует транзитные мощности и что-там куда-то поставляет», – предположил в интервью ютуб-каналу «ГеоэнергетикаИнфо» российский эксперт в области энергетики Борис Марцинкевич.

Кроме того Будапешт может договориться об увеличении импорта с «Роснефтью» или другими российскими компаниями, которые еще не попали ни в какие санкционные списки. Возможны также договоренности с Хорватией, но они потребуют долгого времени и затрат на строительство нового газопровода.

Неожиданным союзником Венгрии и Словакии в борьбе против украинских санкций может оказаться Польша. Хотя Варшава и борется за одобрение Вашингтона, он не может игнорировать тот факт, что 2 НПЗ в Чехии и сеть АЗС в Венгрии являются польскими и пострадают от дефицита сырья.

Эксперт по энергетике Александр Фролов указывает на неблагодарность Украины, которая в первом полугодии две трети импортированной электроэнергии получила из Словакии, Румынии и Венгрии.

«К сожалению, даже если решение будет найдено, «Дружба» останется точкой давления и на Россию, и на Венгрию, которой Киев неминуемо будет пользоваться при любом неудобном случае. Но, как ни парадоксально, здесь кроется и большой плюс – как для продавца, так и для покупателя. Остановить транзит насовсем можно только один раз, после чего еще 10 млн т российской нефти (или 13-14 млн т, если считать еще и поставки в Чехию) будут перенаправлены морем на другие рынки, а европейцы столкнутся с финансовыми потерями. И – все, точка давления исчезнет. А ее ценность в том, чтобы ею можно было продолжать пользоваться. Это на данный момент служит своего рода гарантией договороспособности украинской стороны и продолжения транзита российской нефти в адрес MOL и Unipetrol», – написал Фролов в колонке для «Инфотэк».