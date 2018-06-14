14.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украина побежала жаловаться американцам на европейцев

На Украине мечтают, что США надавит на Венгрию и та разблокирует участие «незалежной» в диалоге по НАТО.

Об этом в эфире 5 канала заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновницы, без США снять блокаду со стороны Венгрии не удастся.

«Есть вопрос того, чтобы снять сейчас так остро в НАТО. Мы будем вместе с грузинами в НАТО встречаться, у нас будет проведен формат. Что дальше будет – тяжело сказать. Мы рассчитываем на то, что в этой плоскости помощь Соединненных Штатов является существенной. Особенно, что касается диалога с венграми. Без этого, без медиаторства, мы вряд ли сможем снять блокаду», – заявила Зеркаль.

Напомним, в МИД Венгрии заявили, что страна будет блокировать любые европейские и северо-атлантические активности Украины из-за скандального образовательного закона», принятого Верховной Радой и существенно ограничивающего права нацменьшинств.