Украина побеждает, но русские вернутся и отберут у нас Шпицберген – британский генерал

Елена Острякова.  
09.07.2026 09:43
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Дзен, НАТО, Россия, Русофобия, Украина


Отставной британский генерал, автор книги «Война с Россией» Ричард Ширрефф разделяет популярный на Западе нарратив о «победе Украины», но с оговорками.

Об опасностях он заявил изданию «Проспект независимости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отставной британский генерал, автор книги «Война с Россией» Ричард Ширрефф разделяет популярный на Западе...

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«Все это направлено на то, что России нужно вести переговоры с Украиной. И что она будет вести их с позиции слабости, что даст Украине преимущества.

Но не стоит принимать все это, как должное. Нужно подходить к этому вопросу очень взвешенно. Я продолжаю говорить, что одна ласточка весны не делает.

Сейчас это уже не одна ласточка, весна в самом разгаре, и у Украины все хорошо. Но никогда не надо недооценивать Россию. Она обладает невероятной изобретательностью, научным потенциалом и способностью реагировать.

Любая война – это действие и противодействие. И мы должны ожидать, что русские вернутся с более изощренными методами, чем те, что они использую сейчас», – сказал Ширрефф.

Он опасается, что Россия поставит под вопрос существование НАТО.

«Это реальная угроза для НАТО, угроза существованию альянса. Если бы я был на месте Путина, я бы попытался разделить НАТО и управлять им, посеяв в нем смятение.

Может быть, откусить кусочек от стран Балтии, чтобы заставить НАТО защищаться и принять решение по статье 5.

Может быть, захватить Шпицберген в Арктике. Что тогда сделает НАТО? Вступит ли оно в  войну из-за острова с несколькими белыми медведями и гражданскими из России и Норвегии?» – сказал Ширрефф.

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English version :: Читать на английском Украина побеждает, но русские вернутся и отберут у нас Шпицберген – британский генерал

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