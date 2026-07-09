Украина побеждает, но русские вернутся и отберут у нас Шпицберген – британский генерал

Отставной британский генерал, автор книги «Война с Россией» Ричард Ширрефф разделяет популярный на Западе нарратив о «победе Украины», но с оговорками.

Об опасностях он заявил изданию «Проспект независимости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все это направлено на то, что России нужно вести переговоры с Украиной. И что она будет вести их с позиции слабости, что даст Украине преимущества.

Но не стоит принимать все это, как должное. Нужно подходить к этому вопросу очень взвешенно. Я продолжаю говорить, что одна ласточка весны не делает.

Сейчас это уже не одна ласточка, весна в самом разгаре, и у Украины все хорошо. Но никогда не надо недооценивать Россию. Она обладает невероятной изобретательностью, научным потенциалом и способностью реагировать.

Любая война – это действие и противодействие. И мы должны ожидать, что русские вернутся с более изощренными методами, чем те, что они использую сейчас», – сказал Ширрефф.