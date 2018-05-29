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29.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Сельское хозяйство, Статистика, Украина, Экономика

Украина побила рекорд по экспорту капусты в Беларусь


За 11 месяцев текущего сезона украинские производители капусты увеличили экспорт данной продукции в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом со ссылкой на данные официальной статистики сообщает профильное издание «АПК-Информ: овощи и фрукты».

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При этом эксперты подчеркивают, что экспорт капусты в сезоне 2017/18 уже стал рекордным за последние 7 лет.

Так, в период с мая по март Украины отгрузила на внешний рынок 7,2 тыс. Тонн капусты, хотя еще год назад этот показатель едва превышал 3 тыс. тонн.

Основным рынком сбыта выступила Беларусь: на долю указанной страны пришлось 98% всех отгрузок. При этом следует отметить, что основные поставки на белорусский рынок осуществлялись в период с января по март, что и стало одной из причин стремительного роста цен на капусту в Украине.

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