15.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Посетивший Киев один из главных подстрекателей переворота 2014 года – экс-спикер Европарламента Пэт Кокс – разразился комплиментами в адрес Украины, якобы, добившейся значительных успехов за время правления майданщиков.

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«На следующей неделе будет годовщина поворотного момента в «революции достоинства», я о многом за эти пять лет вспоминал. Если мы посмотрим, в каком состоянии была страна ещё пять лет назад, то мы увидим, сколько всего было сделано. Это история о полупустом стакане, который мы наполнили, и это – коллективное достижение. Всё это происходило при чрезвычайно сложных обстоятельствах с российской агрессией в придачу», – заявил Кокс на круглом столе в Верховной Раде.

Он похвалил националистическое большинство за голосование по изменению текста Конституции, где теперь говорится о будущем членстве в ЕС и НАТО.

«Мы понимаем, что вы хотите и ждёте подтверждения европейской идентичности украинского народа и стремитесь быть частью евроатлантической политики, направленной на то, чтобы Украина стала полноценным членом ЕС и НАТО. Теперь – это ваша Конституция, это ваша страна, это ваш суверенитет, а мы это приветствуем и предлагаем помощь всегда, когда она вам пригодится. Мы стремимся поддерживать ваш суверенитет», – добавил экс-спикер.

Отметим, Пэт Кокс – один из самых активных европейских кураторов событий в Киеве самого начала Евромайдана. Ещё осенью 2013 года он входил в спецмиссию, которая занималась давлением на украинский парламент с целью отправить пребывающую в тюрьме Юлию Тимошенко на лечение за рубеж.