Украина под угрозой потери контроля над главной логистической артерией Донбасса

Российские войска находятся уже в нескольких километрах от трассы, через которую идет снабжение украинских войск западной техникой и оружием в Донбассе. Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Луценко, плечо доставки оружия и техники увеличится вдвое, если эта дорога будет перерезана.

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«Покровск – это очень важный пункт. Если кто-то из наших зрителей не знает, то это последний крупный населенный пункт на территории Донецкой области перед Днепропетровской областью, это – ворота на Днепропетровщину и один из наибольших населенных пунктов, которые контролируются нашими войсками. От Днепра идет дорога на Покровск, из Покровска на Константиновку, оттуда на Часов Яр и вверх к Краматорску и Славянску. Проблема в том, что российские войска стоят за 4-5 километров от трассы и каждый день ползут», – сказал экс-глава МВД.

«Если перерубить эту трассу, это основная артерия логистического обеспечения наших войск в Часовом Яре, Константиновке и Краматорске, потому что западное оружие, которое заходит в Днепропетровск, дальше направляется в Павлоград, Покровск, Константиновку и далее на Часов Яр и Краматорск. Если эту дорогу перебьют, а она уже под огневым контролем, то придется эту логистику увеличить вдвое и заходить куда-то через Полтаву и Харьков, и это большие проблемы», – заявил Луценко.