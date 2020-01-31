Украина подает плохой пример Черногории

31.01.2020, Москва, Елена Острякова

Украина, забыв о существовании своей «автокефальной православной церкви», подает плохой пример для властей Черногории, которые пытаются по примеру бывшего президента Петра Порошенко придать официальный статус раскольникам.

Об этом в эфире украинского телеканала «Прямой» заявил украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Константин Елисеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Черногория сейчас пытается получить по нашему примеру независимость для своей церкви. Потому что для каждой нации, которая себя уважает и ценит, это великое событие. А у нас не было реакции на годовщину собора 15 января. Сейчас 3 февраля будет годовщина интронизации митрополита. И я думаю, никакой реакции не будет. К сожалению, с этого начинаются поражения. Я бы хотел, что мы все чувствовали и знали, что это очень важно. Чтобы наши партнеры чувствовали, что мы сами о себе заботимся, начиная с политики санкций против России и заканчивая такими атрибутами как армия, церковь, язык», – сказал Елисеев.

Как и на Украине, в Черногории власти при поддержке Запада лоббируют создание собственной религиозной «православной» структуры – раскольнической ЧПЦ. В конце прошлого года был принят закон «о свободе вероисповедания», который предусматривает конфискацию храмов и монастырей у Сербской православной церкви.