Украина подаёт против России новый иск на 7 миллиардов

10.01.2020, Киев, Михаил Рябов

Топ-менеджер «Нафтогаза» Юрий Витренко подтвердил планы Украины подать новые иски против России с требованием выплаты компенсации за потерянные активы в Крыму – Киев надеется уже в 2020-21 годах получить от Москвы около 7 миллиардов долларов.

«Мы подаем сейчас обновленные иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований — $5 млрд без учета процентов. Но с процентами это уже больше $7 млрд», – сказал Витренко в интервью украинскому изданию «Лига».

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Он выразил надежду, что решение суда в Гааге «будет в конце 2020 или 2021 году», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Накануне член комитета по международным делам Совета Федерации Игорь Морозов высказал недоумение, почему Киев после компромисса с Москвой по газовому контракту и согласия «Газпрома» выплатить 3 млрд долларов Украине идет на новые недружественные шаги вроде поиска «русского следа» в крушении «Боинга» в Иране.

«Решили вопрос газа, решили вопросы с оплатой долга. Мы пошли навстречу, и вот сейчас мы опять упираемся в позицию, которая противоречит нормальным основам нашей дружбы с украинцами. Разрывается перспектива дальнейшего диалога, если будет продолжена эта версия», – сказал сенатор.

Вице-премьер Дмитрий Козак ранее называл выплату «Газпромом» $2,9 млрд Украине по решению Стокгольмского арбитража «каплей в море» по сравнению с потенциальными рисками для России.

«$2,9 млрд, которые мы заплатим во исполнение уже вступившего в силу решения суда, – это капля в море по сравнению с теми претензиями, которые могли бы быть для России», – сказал чиновник в эфире телеканала «Россия».

«Есть такая детская игра – «саечка за испуг», когда резкое движение вызывает страх у оппонента и в итоге он получает за это щелбан или нечто подобное. Но то – щелбан, а здесь размер «саечки» больше, чем, например, все расходы в рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году. Я правильно понял Козака, что на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» выделяется тоже «капля в море»?» – комментировал политолог Михаил Синельников-Оришак.

Напомним, что после воссоединения Крыма с Россией все буровые вышки крымской компании «Черноморнефтегаз» были взяты под контроль российскими военными. Киев считает буровые платформы своей собственностью и грозит России международным судом.

Когда-то Украина закупила буровые вышки, чтобы нарастить добычу нефти и газа в Черном море, ссылаясь на необходимость «снижения зависимости от поставок топлива из России».

Украинская сторона предпринимала несколько попыток высадить своих представителей на платформы «Черноморнефтегаза», однако каждый раз подход украинских плавсредств не допускался сторожевыми кораблями ВМФ России.

В одном из случаев украинский военный транспортный самолет был обстрелян над Черным морем во время попытки приблизиться к буровым установкам