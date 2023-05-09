Украина подарила Европе своих детей

Вадим Москаленко.  
09.05.2023 16:18
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Образование, Общество, Украина


Западные страны очень рады принимать у себя в качестве беженцев украинских детей, которые позволят Европе выровнять демографическую яму.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский экономический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные страны очень рады принимать у себя в качестве беженцев украинских детей, которые позволят...

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«Что касается украинский беженцев – колоссальный демографический подарок Украина сделала Европе в виде украинских детей. Это то, что действительно вызывает у европейцев восхищение», – сказал Кущ.

Он подчеркнул, что благодаря остаткам советского образования украинские дети показали себя гораздо умнее европейских сверстников.

«Европейцы столкнулись с тем, что наши дети по уровню образования находятся на очень высоком уровне. То есть наши шести-семиклассники дают фору ученикам немецких или французских школ, которые старше на несколько лет.

Поэтому для Европы украинские дети стали своеобразным демографическим подарком. Потому что они очень быстро социализируются, они очень быстро вливаются в общую социальную среду. Украинский десятилетний ребёнок, который сейчас учится в Германии, через десять-пятнадцать лет ничем не будет отличаться от немца.

Это для них колоссальный демографический импульс, потому что рождаемость у них ниже уровня смертности, стареющее население», – добавил эксперт.

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