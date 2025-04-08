Украина поделят не по северокорейскому сценарию – Бондаренко

Украина в конечном счете по итогам переговоров, будет разделена.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тема северокорейского сценария неоднократно поднималась, но это не северокорейский сценарий. По северокорейскому сценарию появляются два независимых субъекта. В данной ситуации речь идет о том, что территории, которые оккупированы, аннексированы, они присоединяются к Российской Федерации. Да, Украина их не будет признавать в дипломатическом плане, но они де-факто не будут составлять какую-то другую Украину. Это будут территории, которые уже Россия включила в свою Конституцию, будут позиционировать именно как часть Российской Федерации. Именно поэтому этот сценарий проще и более правильно назвать финским сценарием.

Это сценарий войны Финляндии и Советского Союза 1940 года, по которому Россия захватила большую часть территории Финляндии вместе с городом Выборгом и присоединила к Советскому Союзу. В данной ситуации это больше похоже. Финляндия, понятное дело, не совсем признавала, в 44-м году только признала потерю территории официально, поэтому я и называю это финским сценарием», – заявил Бондаренко.