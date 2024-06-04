Украина наносит удары по объектам российской стратегической ПВО по приказу США, которые пытаются ослабить РФ.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выглядит это все очень зловеще. Потому что с точки зрения войны в Украине большой ценности эти поражения не имеют. Эти станции дальнего слежения какую-то информацию по Украине не собирали. Но для американцев очень ценно, что эти станции разрушены.

Поэтому я воспринимаю эти их лицемерные озабоченности со здоровой иронией. Потому что первыми ударами «Атакамсов» были нанесены удары по этим станциям еще до того, как Байден официально разрешил стрелять по российской аудитории», – сказал Кох.