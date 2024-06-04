Украина подготавливает ядерный конфликт США с Россией

Елена Острякова.  
04.06.2024 13:08
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Россия, США, Сюжет дня, Украина


Украина наносит удары по объектам российской стратегической ПВО по приказу США, которые пытаются ослабить РФ.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина наносит удары по объектам российской стратегической ПВО по приказу США, которые пытаются ослабить...

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«Выглядит это все очень зловеще. Потому что с точки зрения войны в Украине большой ценности эти поражения не имеют. Эти станции дальнего слежения какую-то информацию по Украине не собирали. Но для американцев очень ценно, что эти станции разрушены.

Поэтому я воспринимаю эти их лицемерные озабоченности со здоровой иронией. Потому что первыми ударами «Атакамсов» были нанесены удары по этим станциям еще до того, как Байден официально разрешил стрелять по российской аудитории», – сказал Кох.

Он считает, что США улучшают таким образом свою переговорную позицию, «чтобы Путин не мог доставать ядерную дубинку».

27 мая украинский дрон атаковал военный объект в Орске под Оренбургом, за 1800 километров от украинской границы. Украинские источники утверждают, что целью атаки была радиолокационная станция дальнего обнаружения целей «Воронеж М». Аналогичный объект был атакован украинским беспилотником 23 мая в Армавире Краснодарского края.

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