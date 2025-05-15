Украина подготовила смертельный сброс для России
В сети появилось видео, на котором украинцы демонстрируют пропагандистские антироссийские листовки, по всей видимости предназначенные для сброса с дронов.
На это можно было бы не обращать внимания, но есть одна странность.
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Так, тг-канал горячих новостей Belnewz обращает внимание, что листовки фигурант ролика демонстрирует почему-то в защитных перчатках.
При этом он говорит, что «лучше их не трогать».
« Понятно, что дело не только в типографской краске. Что на них? Опасный вирус? Не менее опасная химоза? В любом случае что-то запрещенное международными конвенциями», – отмечает паблик.
Сам ролик датируется кануном 9 Мая.
«К счастью, провокация не состоялась. Куда должны были направиться беспилотники? В Москву, где проходил парад, на котором присутствовали изображенные на листовке лидеры? В другие российские города? Или, может быть, в Беларусь, которую украинские радикалы давно мечтают втянуть в конфликт?», – задается резонными вопросами Belnewz.
Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», ВСУ сбрасывали с дронов химикаты на позиции ВС РФ.
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