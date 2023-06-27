Украина подходит к критической точке, за которой ее либо принудят к мирным переговорам, либо перекрестят и оставят воевать с Россией в одиночестве.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил бежавший из Киева политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто же поедет по пути «Гештальта 2.0»? Немцы говорят: «Бабла нет, идите в США ищите». США говорят: «До осени и вообще у нас Азиатско-Тихоокеанский регион по графику, товарищи, без обид. Плюс в осенний период стартует избирательная кампания Байдена. Кстати, вы зачем его наручниками к своему поезду пристегнули, а-ну, давайте, отстегивайте Байдена, он нам нужен для выборов, поэтому дальше сами. Сами-сами». И США нам говорят: «Да, вы обязательно сходите в пешее путешествие, но без нас, поскольку первая экскурсионная программа была с гидом, теперь вы все знаете и пойдете в одиночку. Но, поскольку вы в любом случае вернетесь в точку А или Б, то в принципе, сколько у вас там золотых в кармане осталось? Еще два есть – ну и отлично. Часики только оставьте, пожалуйста, перед путешествием в Лондоне, на Лондонской конференции. Часики, которые от бабушки и дедушки остались, отдайте их, потому что вдруг потеряете. Оставьте в Лондоне в качестве залога – в случае чего мы назовем это репарации и контрибуции с вас за то, что вы повоевали», – сказал эксперт.

«В общем, точка бифуркации для Украины – это либо «Минск-3»), либо «Г 2.0» [война]. Точка бифуркации для США – это либо принуждение к «Минску-3», тогда выходит Байден и получает премию мира, побеждает в выборах и переключается спокойненько себе на Тайвань вместе с Китаем, у них там нормальный междусобойчик. Или пусть идут на «Г 2.0», выходит Кирби и все остальные, говорят: «Вы знаете, мы сделали все, что могли, сил вам, вдохновения, денег нет, но вы держитесь. Ленд-лиз вам в спину», – заявил Чаплыга.