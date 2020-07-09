Украина подходит к очередному майдану

09.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

На сегодняшний день нет команды, которая могла бы повести Украину к развитию, потому очередной майдан может только уничтожить всё наработанное ранее.

Об этом в эфире «4 канала» заявил осуждённый в России и вернувшийся в рамках обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой украинский террорист, экс-боевик неонацистской группировки УНА-УНСО Николай Карпюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Опасаюсь очередного майдана, потому что, не имея своей чётко сформированной общественной силы, мы можем в очередной раз проиграть или даже разрушить то, чего достигли.

Смотрите, 2014 год, общество было достаточно агрессивно настроено, потому что Янукович уже достал намного больше предыдущих, потому что посягнул на святое святых – на право свободы воли украинцев. Янукович хотел, чтобы вся Украина работала исключительно на его семью. Это был передоз», – заявил наци.

«Украина сейчас стоит на пороге реального майдана. Будет он или не будет, нельзя сейчас сказать, потому что целиком возможно, что местными выборами эта общественная вспышка будет сбита. Но вопрос это не решит, потому что на сегодняшний день нет команды, которая могла бы повести Украину к развитию. Порошенко-седьмой – это неприемлемый вариант, это возврат назад», – добавил Карпюк.