07.09.2020, Киев, Игорь Петров
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Украина подходит к окончательному прощанию с Донбассом


Нарушение Украиной условий перемирия на Донбассе, которое стало поводом для заявления главы ДНР Дениса Пушилина об открытии артиллерийского огня по укреплениям ВСУ, возводимым в нарушение договоренностей, может привести к полному срыву мирного процесса в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил киевский политолог, руководитель стратегической группы «София» Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Срыв того мирного процесса, который начался как своеобразной символ возможного доверия между Россией и Украиной и самопровозглашенными республиками в этом сложном 2020 году, когда стало возможным потепление европейско-российских отношений и спасение российскими властями проекта Союзного государства, поддержка Лукашенко, попытка обеспечить переходной период, успокоить западников, которые выступают с идеей полной независимости, решение проблемы ДНР и ЛНР в пользу сближения с Россией (а это позволяет проект Союзного государства).

Все это говорит о том, что мы входим в опасный поворот, в котором Украина может оказаться под внешним управлением окончательно, как это было перед господином Порошенко, с сорванным мирным процессом и прощанием с Донбассом. Вот что стоит за кадром этого странного заявления об угрозе артиллерийского залпа», – сказал Ермолаев.

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