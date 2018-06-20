20.06.2018, Киев, Максим Карпенко
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Демография, Общество, Политика, Украина

Украина подходит к своему концу


Нынешняя модель Украины больше не может функционировать в том виде, в котором она существует сейчас.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил ранее активно поддерживавший Майдан политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, если Украину покинет еще три-четыре миллиона населения, стране придет конец.

«Эта модель не может больше поддерживаться, потому что население бежит из страны миллионами, трудовые ресурсы стремительно иссякают, инфраструктура износится, образование уже не то, неадекватное и т.д и т.п. Нужно реально что-то менять. Поэтому 19-й год может стать Рубиконом в том плане, что если общество не увидит толчок на этих выборах, то может произойти психологический надлом и самая продуктивная часть просто уедет”, – сказал политолог.

Он признает, что значительная часть продуктивного населения уже покинула страну.

“Но если уедет еще три-четыре миллиона, а все ворота для этого открыты – поляки говорят, что им нужно до 2050 года закрыть демографическую дыру в 4,5 миллиона и готовы принимать 200-300 тысяч человек в год. И это касается не только Польши… Для Украины ситуация изменилась катастрофически и, если мы не хотим допустить катастрофы и не хотим потерять субъектность, которая и так очень слабенькая, то нужно, действительно, изменяться», – заявил Романенко.

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