Украина подключает Эрдогана к спасению нацистов из «Азовстали»

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Новости Украины

Украина рассчитывает, что прячущиеся в подземельях комбината «Азовсталь» остатки нацистского гарнизона в Мариуполе будут освобождены при помощи Турции. Ранее при посредничестве Реджепа Эрдогана в Киев из России выдавались видные экстремисты, задержанные в Крыму, в том числе, представители верхушки запрещенного меджлиса.

Вице-премьер Ирина Верещук сообщила о том, что именно Турция выступает посредником в переговорах по судьбе окруженных нацистов. Киев рассчитывает, что будет подписан некий документ, где Россия возьмет обязательства выпустить раненых нацистов на свободу.

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«Начинаем с тяжелораненых», – сказала Верещук в эфире ТВ, пообещав, что остальные боевики будут освобождаться на следующих этапах.

Одновременно в Киеве провел пресс-конференцию один из вождей меджлиса Мустафа Джемилев. Он подтвердил, что за нацистов «вписалась» Турция, которая предложила РФ вывезти украинских военных из Мариуполя и гарантировать, что до конца боевых действий они больше не будут воевать.

По словам Джемилева, в конце апреля было получено видеообращение командира 36-го батальона Сергея Волынского, находящегося на меткомбинате «Азовсталь», адресованное Эрдогану. Этот текст сразу перевели на турецкий язык и отправили главе государства. Через его советника в тот же день он попал и к президенту, и к его заместителю.

На следующий день это обращение транслировалось по турецким телеканалам и было опубликовано в ведущих газетах Турции. Затем последовало еще подобное обращение от крымско-татарского врача, которое также было опубликовано.

«Неделю назад, 4 мая, в Киев прилетел советник Эрдогана, его спикер Ибрагим Калин. И он говорил о том, что они делают для освобождения с Азовстали. Эрдоган дважды разговаривал с Путиным. Кроме того, сам Ибрагим Калин разговаривал с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Калин ему сказал: «У нас в порту в Стамбуле стоит корабль вместимостью две тысячи человек. В любой момент, когда мы с вами договоримся, он придет в порт Бердянск, на этом корабле будут автобусы, которые будут привозить их (украинских военных – Ред.) из Мариуполя в Бердянск, потому что порт Мариуполя заминирован, они проедут в Бердянск в сопровождении турецких наблюдателей, и мы, турецкая сторона, обязуемся, что до окончания войны они будут гостями Турецкой Республики, то есть, до окончания войны они не будут воевать», – рассказал Джемилев.

По его словам, в ответ на слова Калина Шойгу сказал, что Россия «согласна выпустить гражданское население, а что касается военнослужащих, то они (бойцы) должны сдаться, им гарантируют нормальное обращение, и пусть Зеленский даст команду, чтобы они сдались».

Калин, якобы, на это ответил:

«Послушайте, ни один главнокомандующий во всем мире не имеет права говорить своим военнослужащим, чтобы они сдавались. Мы вам предлагаем, как турецкая сторона-посредник, обмен: ваших военнопленных, а их больше тысячи… на «азовцев».

Но результатов это не дало, рассказал Джемилев.

Нацистов «Азова» ни в коем случае и ни за какую цену выпускать нельзя, считает публицист Егор Холмогоров

«Это ключ ко всей войне. «Азов» – это воплощение идеи безнаказанности неонацистского украинства образца 2014 года. Майдан строился на том, что украинцам никто ничего не сделает. Они шли с цепями на Беркут и знали, что в них не выстрелят. Им разгромили лагерь, а через 24 часа сдали им власть. Их выпустили из Иловайского котла. В Аэропорте регулярно устраивали ротации, месяцами поддерживая дутый миф о «киборгах». Украинцы просто не верят, что их могут целенаправлено уничтожить как врага, что их не отпустят. Освобождение «Азова» под любым предлогом и на любых самых вкусных для нас условиях многократно увеличит украинскую сопротивляемость, зафиксировав установку «нам ничего не будет» до степени абсолютности. Поэтому «Азов» должен остаться на Азовстали. Это мясо должны увидеть все», – написал в своём блоге Холмогоров.

По его словам, после этого и в ВСУ, и в добробатах, и в тербатах впервые появится понимание неизбежности смерти:

«Появится удушающее подозрение, что никого не отпустят».

Только после этого есть шанс на резкое падение сопротивляемости ВСУ.

«Если их отпустят, то нам реально придется воевать до последнего украинца», – считает публицист.

Сами же нацисты «Азова» накануне вечером объявили, что фактически переходят в контрнаступление.

«Защитники Мариуполя штурмуют вражеские позиции, делая невозможное, несмотря на постоянное использование врагом авиации, корабельной и ствольной артиллерии, танков и другого вооружения. Борьба наших воинов за Украину и за сохранение жизней личного состава продолжается несмотря ни на что», – расписывают свои подвиги окруженные нацисты.

Одновременно их же командиры, после Эрдогана, продолжают рассылать просьбы о помощи. Так, майор нацистского полка «Азов» Сергей «Волына» Волынский из подземелий «Азовстали» обратился… к Илону Маску, для чего даже специально создал себе аккаунт в Twitter.

«Я Сергей Волына, командир подразделения 36-й бригады морской пехоты Украины. Я создал аккаунт в Twitter, только для того, чтобы обратиться к Илону Маску. Текст моего обращения: «Говорят, ты был телепортирован с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся рядом, потому что я жив там, где практически невозможно выжить. Помоги нам выйти из Азовстали в третью страну. Если не ты – то кто? Подскажи». Обращаюсь к каждому человеку планеты Земля, помогите сделать так, чтобы Илон увидел мое обращение. Говорят, что его задачей было вдохновить человечество, заставить поверить в невозможное. Он доказал, что для него не существует не решаемых задач, что возможно все! Он никогда не сдается, как и мы! Нам нужна поддержка сверхчеловека!» – написал «Волына» в своём Facebook.