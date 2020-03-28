Украина подключилась к кампании против русской помощи Италии

28.03.2020, Киев, Михаил Рябов

Украинские телеканалы подключились к дискредитации действий Минобороны России, которое накануне направило в Италию военно-транспортные самолеты с оборудованием и медиками для помощи в борьбе с коронавирусом.

Естественно, что при этом украинское ТВ цензурирует слова благодарности итальянцев, вместо этого идут ссылки на неназванных недовольных комментаторов в социальных сетях и, якобы, отсталость российской медицины, поскольку «авторитарная страна», якобы, априори не может быть более эффективной европейской системы (опыт борьбы Китая с пандемией при этом умалчивается).

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«Кремль продолжает разрушать единство ЕС. Понятно, что легче всего объектом выбирать Чехию, Италию. А инструменты экономических предложений и преференций – Германии, Франции и т.д. Кремль не стыдится это использовать даже в условиях пандемии. Эта так называемая гуманитарная помощь – обратите внимание, она названа гуманитарной помощью так же, как и то, что идет в украинский Донбасс – это своего рода операция, информационная. Она более информационная. Я сегодня много читал в социальных сетях отзывов самих итальянцев о том, что она самом деле там ничего такого крайне необходимого нет, потому что все прекрасно знают, что Италия – одно из европейских государств с самой развитой медицинской отраслью», – объявил в эфире «4 канала» экс-представитель Украины на переговорах в Минске по Донбассу Роман Бессмертный.

Канал Ukrlife.TV позвал комментировать ситуацию польского политолога Лукаша Адамского.

«Конечно, России очень удобно было бы использовать эту ситуацию для снятия санкций. Поэтому она делает разную такую показуху, как акция отправки врачей в Италию. Конечно, любая помощь нужна. В Италии ситуация просто ужаснейшая. Эта страна заслуживает солидарности. Но у меня как-то нет особых сомнений, что мотивом для действий власти Росси не было чувство межчеловеческой солидарности, а пиар и работа на слабое звено в европейской системе государств, на которое опираются санкции против России», – сказал польский эксперт.