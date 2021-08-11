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11.08.2021, Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Произвол, Россия, Украина
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Украина подключилась к кампании Запада по срыву выборов в Госдуму

Новости УкраиныУкраина предпринимает действия, направленные на то, чтобы сорвать российские выборы административными методами. Об этом...

Украина предпринимает действия, направленные на то, чтобы сорвать российские выборы административными методами.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил Андрей Климов, возглавляющий временную Комиссию Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там число наших граждан, людей с паспортами (я сейчас не про территорию Донбасса) по нашей оценке – более 70 тыс человек. На прошлых выборах удалось проголосовать только 300. Всех остальных фактически заблокировали, они не смогли это сделать.

Конечно же, это покушение на наши выборы, искусственные преграды. Мы такого рода факты фиксируем и говорим о них на международных площадках», – сказал Климов.

По его словам в странах Прибалтики граждане РФ даже не становятся на консульский учет и боятся признаться, что они россияне.



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