Киев предложил британской разведке сценарий изгнания России из Совбеза ООН

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Есть механизм, который позволяет лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН.

Об этом во время дискуссии, организованной английским Королевским институтом международных отношений (Chatham House), который еще называют конторой-прикрытием для британской разведки, заявила депутат Верховной рады, глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Генеральная Ассамблея – это очень сильный инструмент… Томас Грант, который является профессором Кембриджа, предложил очень простую формулу из трех шагов относительно статьи 17.

Что мы можем сделать с нарушениями, которые совершила Россия? 51 раз нарушила право вето.

Один из 15 членов Совета Безопасности должен инициировать вопрос доверия к Российской Федерации, которая нарушает правила международной организации.

Если мы найдем девять членов, то тогда право вето Российской Федерации не может быть принято. Тогда Россия должна освободить место СССР и таким образом новые члены могут появиться в Совете Безопасности.

Все это мы можем увидеть, давайте выгоним Россию из Совета Безопасности за нарушение Хартии ООН», – заявила Мезенцева.