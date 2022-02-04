Украина подогнала «Ураганы» к границам Крыма
04.02.2022 14:23 (Мск), Киев,
Украинские военные устроили учения по наведению реактивных систем залпового огня «Ураган» на полигоне вблизи Крыма.
Соответствующее видео опубликовала телерадиокомпания ВМС Украины «Бриз», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
Отмечается, что развертывание на позициях, наведение на цели и стрельбы происходили «в максимально приближенных к боевым условиям».
«Подобные тренировки отрабатывают у военнослужащих определенный алгоритм действий», — заявил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.