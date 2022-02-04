Украина подогнала «Ураганы» к границам Крыма

04.02.2022  14:23 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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ВСУ-убийцы, Дзен, Крым, Россия, Украина, Херсон
Новости Украины

Украинские военные устроили учения по наведению реактивных систем залпового огня «Ураган» на полигоне вблизи Крыма.

Соответствующее видео опубликовала телерадиокомпания ВМС Украины «Бриз», передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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Отмечается, что развертывание на позициях, наведение на цели и стрельбы происходили «в максимально приближенных к боевым условиям».

«Подобные тренировки отрабатывают у военнослужащих определенный алгоритм действий», — заявил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

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