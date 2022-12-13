Украина подорвала ещё один мост на территории России

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Украина заложила взрывчатку и подорвала мост в восточном пригороде Мелитополя – селе Константиновка.

«Основная цель террористов – нарушить поставки жизненно важных грузов -продуктов, лекарств и стройматериалов на освобождённые территории Запорожской и Херсонской области», – сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.

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Военкор Александр Коц полагает, что ЧП свидетельствует о провале работы российских силовых структур в Запорожской области.

«А как это стратегический объект на потенциально опасном в плане террористической угрозы направлении остался без присмотра? На десятом месяце войны, конечно, уже сложно чему-то удивляться», – отметил Коц.

Советник офиса украинского президента Алексей Арестович подтвердил причастность Киева к диверсии.

«Мы не даем им возможности перебрасывать вооружение и боевую технику своевременно. Теперь им придется ехать в объезд и это очень хорошо, потому что современная война не про тонны, а про ритмы», – сказал Арестович.

Волонтер Алексей Живов напоминает, что Украина неоднократно анонсировала прорыв ВСУ к Азовскому морю с целью уничтожения сухопутного коридора в Крым.

«Сам факт, что начали ломать мосты, может быть предтечей наступления, которое давно анонсируют, но никак не могут реализовать», – комментирует Живов.

Экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин уточнил, что подорванный мост обеспечивает маршрут в сам Мелитополь, повреждение объекта сухопутный коридор в Крым не затрагивает.

«Некоторые крымские каналы уже заявили о нарушение сухопутного коридора в Крым. Эта информация не соответсвует действительности – фейк», – подчеркнул Цуркин.

Как известно, ранее Украина подорвала Крымский мост, воспользовавшись для транспортировки взрывчатки коридором в рамках т.н. «зерновой сделки».

Полковник ГРУ в отставке, кандидат военных наук Владимир Квачков заявлял, что Россия при политическом решении имела возможность давно, даже не нанося ракетные удары, разрушить транспортную инфраструктуру Украины. По одной из версий, это не дали сделать ряд российских олигархов, имеющих интерес в сохранении маршрутов экспорта на Запад через территорию Украины.

«Ни одной диверсионной акции на железных дорогах, ни одного рельса не было взорвано на украинских железных дорогах. Хотя что можно было сделать – идет эшелончик, подорвался, тут прилетают Су-25, добили и улетели. А группа отошла километров на 15-30, села куда-нибудь и улетела, или перешла в другой район. То есть, вывести из строя железнодорожную сеть ВСУ диверсионными методами было достаточно просто, это совершенно штатная задача бригад специального назначения. Нас этому учат! Ни одного решения не было принято», – говорил Квачков.