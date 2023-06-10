Украина, подорвав дамбу Каховской ГЭС, угробила более 100 тысяч тонн урожая

Анатолий Лапин.  
10.06.2023 15:27
  (Мск) , Киев
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Д.Б., Дзен, Украина, Херсон


ВСУ, подорвав дамбу Каховской ГЭС, спровоцировали не только гуманитарную катастрофу, но и нанесли серьезный удар по одной из немногих отраслей дышащей на ладан экономики Украины, обеспечивающей бюджетное наполнение благодаря экспорту сельхозпродукции за рубеж.

Из-за наводнения, вызванного разрушением Каховской ГЭС, на подконтрольной Киеву территории затоплено порядка 10-ти тысяч гектаров земли, уничтожены более ста тысяч тонн будущего урожая. Об этом на брифинге в Киеве заявил замглавы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ, подорвав дамбу Каховской ГЭС, спровоцировали не только гуманитарную катастрофу, но и нанесли серьезный...

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Марчук также пожаловался, что большая территория некогда плодородных земель усыпана минами.

«В контексте аграрного направления, фактически те данные, которые подает Министерство аграрной политики, это не более 10-ти тысяч гектаров земли, которые затоплены. В условиях получения будущего урожая, это понесет убытка больше ста тысяч тонн продукции, которую не сможем добавить к общему валовому сбору и, соответственно, экспортировать. В условиях, что эта территория еще и в значительной степени заминирована, то для них это очень большие объемы», – заявил Марчук.

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