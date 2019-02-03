Украина подошла к опасной черте

03.02.2019, Киев, Владимир Гладков

На Украине создается опасная ситуация, когда фальсификации киевской власти на предстоящих президентских выборах могут вызвать значительное недовольство среди населения, которое будут пытаться оправдать «происками Кремля».

Такое мнение в эфире телеканала «Эспрессо TV» высказал эксперт Корпорации стратегического консалтинга «Гардарика», философ-майданщик Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы имеем ситуацию недоверия, причем практически ко всем центральным институтам – президенту, парламенту, ЦИКу и так далее. И это снова выборы в ситуации войны, но без наличия доверия. Это очень рискованная для Украины ситуация, потому что если мы воюем и при этом доверия к власти нет, то вероятность негативных сценариев очень высока…

Мы заложники этой опасности, поэтому власть будет врать и вести пропаганду, власть может сфальсифицировать выборы. И когда община выступит против этого, их назовут приспешниками Путина. Вот это опасно. У общины не останется выхода, она вынуждена будет выступить против такой лживой и нечестной власти. Но их же назовут, что они на стороне Кремля. И это очень опасная ситуация», – резюмировал Дацюк.