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03.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
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Украина подошла к опасной черте

На Украине создается опасная ситуация, когда фальсификации киевской власти на предстоящих президентских выборах могут вызвать значительное недовольство среди населения, которое будут пытаться оправдать «происками Кремля».

Такое мнение в эфире телеканала «Эспрессо TV» высказал эксперт Корпорации стратегического консалтинга «Гардарика», философ-майданщик Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы имеем ситуацию недоверия, причем практически ко всем центральным институтам – президенту, парламенту, ЦИКу и так далее. И это снова выборы в ситуации войны, но без наличия доверия. Это очень рискованная для Украины ситуация, потому что если мы воюем и при этом доверия к власти нет, то вероятность негативных сценариев очень высока…

Мы заложники этой опасности, поэтому власть будет врать и вести пропаганду, власть может сфальсифицировать выборы. И когда община выступит против этого, их назовут приспешниками Путина. Вот это опасно. У общины не останется выхода, она вынуждена будет выступить против такой лживой и нечестной власти. Но их же назовут, что они на стороне Кремля. И это очень опасная ситуация», – резюмировал Дацюк.

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