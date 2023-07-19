«Украина подождёт»: НАТО настойчиво простирает своё влияние на Азию – эксперт

НАТО на саммите в Вильнюсе впервые заявила зоной ответственности весь мир, в первую очередь, Индо-Тихоокеанский регион. Как бы ни хотелось Украине, на ней свет клином не сошелся, и на фоне грядущей смены элит успехи в обеспечении миропорядка нужно демонстрировать далеко за ее пределами.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал заведующий кафедрой Истории и международных отношений МГУ в Севастополе Андрей Мартынкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«НАТО сформировано было для противостояния Советскому Союзу. Угроза исчезла, вроде бы, НАТО же не расформировалась. Она должна была использоваться как инструмент уже для установления и продолжения функционирования американской гегемонии во всем мире. Сейчас идет процесс уменьшения влияния Соединенных Штатов, он разрастается, и угроза краха американской гегемонии достаточно реальна. И все прекрасно понимают, что если американская гегемония исчезнет, исчезнет гегемония Запада вообще, поскольку Соединенные Штаты являются лидером Западного мира», – напомнил он.

«И в этом смысле, говоря про саммит НАТО, надо, что называется, разделить мух отдельно от котлет. То есть мухи – имеется ввиду Украина. С одной стороны, для Украины действительно это достаточно провальная история, в том числе для политического имиджа Зеленского и, прежде всего, внутри самой Украины. Ему просто при всех, что называется, дали понять, что вы плохо работаете, давайте, работайте лучше. Тогда мы посмотрим, может быть мы вам еще что-то дадим. А сейчас мы не магазин Amazon, чтобы вам заказы поставлять. Сначала хорошо поблагодарите нас за то, что уже было. С другой стороны, для НАТО это очень знаковый на самом деле саммит. Потому что он проходит в условиях угрозы Соединенным Штатам и всему Западу, и, соответственно, НАТО, и надо консолидироваться», – считает Мартынкин.

По его словам, НАТО на саммите в Вильнюсе впервые попробовала объявить своей зоной ответственности вообще весь мир.

«Если раньше это был Североатлантический блок, то теперь, получается, Индо-Тихоокеанский. Туда вот уже приглашены и участвуют Южная Корея, Япония (и Япония собирается размещать еще какую-то инфраструктуру), Новая Зеландия и Австралия. Понятно, что НАТО консолидирует своих союзников по всему миру, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском бассейне. И здесь надо понимать, что на Украине мир не замкнулся, что на этом саммите очень хорошо дали понять. Я понимаю, что нам очень близко как раз то, что происходит на Украине. А вообще-то это история с Китаем, главным, как американцы считают их торгово-экономическим партнером тире противником. Это серьезная проблема, потому что каким-то образом США это надо решать», – указал эксперт.

По его оценке, Украина для Соединенных Штатов не имеет такой стратегической глубины, какого-то стратегического сильного интереса, при том, что зона стратегических интересов США, распространяется на весь мир.

«Но Тайвань и вообще Тихоокеанская зона – это уже, так сказать, придомовая территория Соединенных Штатов, это они будут защищать очень сильно. Поэтому смещение акцентов туда – объективно, и, кстати говоря, потребует усиления там каких-то вооруженных сил, объединений, новых союзников и так далее. И в этом смысле, может быть, как раз на Украине это тоже скажется. Потому что как бы они себя ни показывали, что они такие все сильные, но экономика и степень напряженности общества не бесконечны», – отметил Мартынкин.

«Потянуть несколько таких конфликтов они вряд ли смогут без серьёзного вреда для внутриполитической стабильности, сезон смены элит в Европе и в Соединённых Штатах Америки все ближе и ближе. Поэтому в этом смысле теперь уже нужны будут не то, что успехи Зеленского – теперь какие-то успехи уже нужны Байдену, чтобы пройти, и всей его партии. Здесь игра действительно очень серьёзная, куда завязаны очень большие деньги с одной стороны, с другой – мир трансформируется, и денежные потоки, энергетические потоки объективно все равно меняются. Мы как-то говорили про то, что когда арестовали российские золотовалютные резервы за границей, это неминуемо приведет тому, что все будут забирать. Уже есть статистика, если раньше до 50% валютных резервов разных государств лежало только в их банках, то теперь уже в районе 70%. Мы в прошлом году все время пугали Европу зимой, сейчас ситуация повторяется. Цена на газ не сильно ниже, сейчас закупочная цена на январь-февраль 600 долларов, до начала спецоперации она была 200 долларов», – заключил эксперт.