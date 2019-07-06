06.07.2019, Донецк, Михаил Рябов
 
Война, Донбасс, Церковь
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Украина подожгла зажигательным снарядом храм Московского Патриархата

В ночь с 5 на 6 июля произошло прямое попадание зажигательного снаряда в крышу Свято-Спиридоновского храма села Коминтерново в ДНР. Об этом сообщает Донецкой епархии УПЦ Московского Патриархата.

Местные жители бросились спасать церковь от пожара, выносить святыни из объятого огнем здания, несмотря на то, что в это время обстрел усилился.

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Основная часть храма не пострадала, полностью сгорело лишь подсобное помещение и перекрытия крыши храма.

Несколькими днями ранее район также подвергался ожесточенному обстрелу.

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