Украина подожгла зажигательным снарядом храм Московского Патриархата

06.07.2019, Донецк, Михаил Рябов

В ночь с 5 на 6 июля произошло прямое попадание зажигательного снаряда в крышу Свято-Спиридоновского храма села Коминтерново в ДНР. Об этом сообщает Донецкой епархии УПЦ Московского Патриархата.

Местные жители бросились спасать церковь от пожара, выносить святыни из объятого огнем здания, несмотря на то, что в это время обстрел усилился.

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Основная часть храма не пострадала, полностью сгорело лишь подсобное помещение и перекрытия крыши храма.

Несколькими днями ранее район также подвергался ожесточенному обстрелу.