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Новости Украины

В Одессе по военному аэродрому Школьный, где базируется техника ВСУ и авиаремонтный завод, нанесен ракетный удар. Это в своем блоге подтвердил глава украинской военной администрации области Максим Марченко.

По его информации, удар наносился с территории Крыма из ракетного комплекса «Бастион».

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«Взлетно-посадочная полоса аэропорта Одесса получила разрушения. Слава Богу, никто не пострадал. В области проводятся противодиверсионные мероприятия», – заявил Марченко.

Об ударе сообщили и в Оперативном командовании «Юг» ВСУ:

«Повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта. Ее дальнейшее использование невозможно. Помните, что распространение информации о боевых действиях согласуется с военным командованием и имеет временные ограничения».

Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил с заявлением, что новую полосу в аэропорту Одесса строила 10 лет.

«Благодаря новой полосе, мы ожидали колоссальный приток туристов со всего мира, а вместо этого получили сегодня ракетный удар», – сокрушается Труханов, в 2014 году ходивший на пророссийские митинги с Георгиевской лентой, а затем ради хлебной должности при бандеровском режиме отрекшийся от былых взглядов.

Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов в своем блоге сообщил, что по аэродрому ударили несколько ракет:

«Прилетело три ракеты. Там в ангарах стояла украинская авиация и беспилотники. Почти всё уничтожено, но два истребителя смогли улететь».

В соцсетях, однако, распространяются кадры, на которых видно, что как минимум один истребитель МиГ успел подняться в воздух и избежать поражения.

Наблюдатели призывают не верить утверждениям украинской стороны о полном разрушении взлетной полосы – такие денные могут озвучиваться специально с целью дезинформации.

«Важнейшая задача РФ-войск – парализовать все каналы доставки Украине НАТОвских вооружений. В том числе – по американской программе ленд-лиза. Удар по аэропорту Одессы полностью отвечает этой логике», – напоминает бежавший в Израиль либеральный политолог Станислав Белковский.