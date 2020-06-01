Украина подписала полную сдачу суверенитета

01.06.2020, Киев, Игорь Петров

Правительство Украины должно обнародовать подписанный с МВФ меморандум, где зафиксированы антинародные и антигосударственные обязательства, выполнение которых приведет к дальнейшей потери суверенитета и обнищанию населения.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По информации Андрея Портнова, МВФ требует предоставить НАБУ право внесудебного, бесконтрольного снятия информации с любого канала связи. Это прослушка. Сейчас этим занимается СБУ, нужно решение суда, как то эти действия нужно легализовать. По информации Портнова, МВФ требует предоставить своей институции НАБУ (это же не украинская институция) право прослушивать всех, кого угодно, где угодно, как угодно, бесконтрольно.

Более того, по информации Портнова, МВФ просит в меморандуме отказаться от права свободного кредитования и внешних заимствований Украины на рынках. То есть он хочет стать монопольным поставщиком средств и куратором судьбы Украины.

Я, в свою очередь, хочу сказать, что я требую и прошу присоединиться к моему требованию всех украинцев – власть обязана опубликовать меморандум МВФ. Это документ, на котором стоит три подписи – президента, премьера и министра финансов. Это документ которым сдаются все суверенные интересы Украины.

Я требую опубликовать меморандум, мы должны знать, каков план по окончательной ликвидации государства и его жителей. Потому что по нашей информации МВФ и его кураторы и устно и письменно требует не трогать реформу Ульяны Супрун, требует поднять тарифы. А вы знаете, что в течение оставшихся полугода тарифы поднимутся где-то от 700 до 1000 гривен на каждое домохозяйство?

В соответствии с неотмененными постановлениями, принятыми еще ранее до Шмыгаля, а также решениями НКРЭКУ, с 1 июля этого года повышается цена на газ. Плюс 70 процентов. Население будет платить за газ как за промышленной газ, по ценам промышленности. С 1 октября этого года отменяется льготный тариф на электроэнергию, среднее подорожание будет составлять 30 процентов. С 15 октября 2020 года, то есть через 15 дней, начнут действовать новые тарифы на отопление, утвержденные еще в марте и не отменные Шмыгалем. В среднем подорожание будет на 10-15 процентов.

С 1 января 2021 года планируется повышение тарифов на воду и водоотвод. И с нового года это плюс 17-20 процентов. Эксперты говорят, что вот это все – тепло, газ, вода – приведет к подорожанию среднем на двухкомнатную квартиру от 700 до 1200-1500 гривен. Если у вас большая квартира и надо обогреваться – можете сами посчитать.

Поэтому пока ситуация не очень, мы реально летим в пропасть», – сказала Лукаш.