Украина подписала себе смертный приговор, – экс-министр

22.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Украине, которая в 1991-м году была самой экономически мощной республикой бывшего СССР, подписала себе смертный приговор и летит в пропасть.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший депутат Верховной рады, экс-министр транспорта и связи Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Червоненко, страна уже потеряла профессионалов, живет в теневой экономике, а денег на счетах государства осталось на 10 дней.

«Мы летим в пропасть. И даже неуместно говорить, что это полет в пропасть двойственного чувства, когда любимый «Мерседес» с любимой тещей летит. Это летит страна. Страна, которая потеряла профессионализм, руководство ее. Профессионалы еще не все выехали и не все могут. Страна, которая потеряла совесть, я имею в виду опять руководство. Страна, в которой нет национальной идеи. Национальная идея «украсть – это умение жить» уже не интересно даже смотреть и слушать. Страна живет в теневой экономике, в каких-то «видосиках», во взятках, а в казначействе (пусто). В кассе денег на десять дней…

В 91-м году Украина была номер один по экономическим возможностям и потенциалу, самая зажиточная республика Советского Союза. И вот, ее превратили в самую нищую страну Европы. Это приговор», – заявил Червоненко.