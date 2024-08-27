Украина подпишет мир при условии членства в ЕС – Шмыгаль

Вадим Москаленко.  
27.08.2024 19:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Киевские власти поставили себе целью сделать к моменту гипотетической «перемоги» Украину технически готовой к вступлению в ЕС и НАТО.

Об этом на панельной дискуссии в рамках форума «Украина 2024. Незалежность» заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевские власти поставили себе целью сделать к моменту гипотетической «перемоги» Украину технически готовой к...

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«Крайний саммит НАТО зафиксировал необратимость членства Украины в НАТО. Чрезвычайно весомый результат, чрезвычайно мощная и невероятная работа президента, украинской властной команды. Это то, что уже сделало определённые исторические шаги для нашего государства действительно необратимыми. У нас есть амбициозная цель – мы хотим быть технически готовыми к вступлению в ЕС и в НАТО сразу после нашей победы», – вещал он.

Он подчеркнул, что вступление Украины в ЕС – это обязательное условие для подписания Киевом «справедливого мира».

«У нас есть команда, есть переговорные планы, есть институционная способность, поддержка партнёров – сделать всё это быстро. Считаем, что вступление в ЕС должно быть обязательным условием справедливого мира. За 2,5 года мы доказали, что можем преодолевать временами непреодолимые барьеры и достигать временами недостижимых целей», – разошелся Шмыгаль.

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