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Киевские власти поставили себе целью сделать к моменту гипотетической «перемоги» Украину технически готовой к вступлению в ЕС и НАТО.

Об этом на панельной дискуссии в рамках форума «Украина 2024. Незалежность» заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крайний саммит НАТО зафиксировал необратимость членства Украины в НАТО. Чрезвычайно весомый результат, чрезвычайно мощная и невероятная работа президента, украинской властной команды. Это то, что уже сделало определённые исторические шаги для нашего государства действительно необратимыми. У нас есть амбициозная цель – мы хотим быть технически готовыми к вступлению в ЕС и в НАТО сразу после нашей победы», – вещал он.

Он подчеркнул, что вступление Украины в ЕС – это обязательное условие для подписания Киевом «справедливого мира».



«У нас есть команда, есть переговорные планы, есть институционная способность, поддержка партнёров – сделать всё это быстро. Считаем, что вступление в ЕС должно быть обязательным условием справедливого мира. За 2,5 года мы доказали, что можем преодолевать временами непреодолимые барьеры и достигать временами недостижимых целей», – разошелся Шмыгаль.