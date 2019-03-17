Украина подтвердила свой статус террористического государства

17.03.2019, Луганск, Александр Гусар

Размещая запрещённую технику и вооружения вблизи жилых домов и прикрываясь мирными жителями во время провокационных обстрелов как живым щитом, ВСУ в очередной раз демонстрируют своё преступное нутро.

Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ВСУ продолжают прикрываться мирными гражданами, как живым щитом, при проведении провокационных обстрелов. Данный факт отмечают и международные организации. В отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 16 марта, вновь появилась информация о размещении украинской техники возле жилых домов в населенных пунктах Троицкое, Лоскутовка, Нижнетёплое, Орехово-Донецкое, Светлодарск», – рассказал Марочко.

Он подчеркнул, что такие действия являются прямым нарушением Европейской конвенции по правам человека, а также дополнительного протокола к Женевской конвенции.

«Это в очередной раз доказывает, что Украина скатилась до террористического государства и пренебрегает международными законодательными актами», – добавил Марочко.