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Новости Украины

Российские войска осуществляют марш на Киев со стороны Белоруссии.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Киевской области российские войска пошли на прорыв государственной границы. Военная техника врага зашла через пункт пропуска «Вильча». Пограничниками вместе с украинскими военными принят бой. Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы «Млачевка» Житомирского отряда произведены обстрелы из «Градов», – говорится в сообщении.

Погранслужба дает понять, что киевские силовики отступают.

«Пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией», – говорится в сообщении.

«Наши, словно скальпелем проходятся, отрезая бандерам все «лишние» причиндалы», – комментирует экс-командир бригады «Призрак» ЛНР Юрий Шевченко.