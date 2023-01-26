Украина подверглась массированной атаке дронов-камикадзе

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Минувшей ночью территория Украины вновь подверглась атаке дронов-камикадзе.

Как передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», удары наносились по Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской областям.

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Известно, что в Днепропетровске был поражен склад боеприпасов, позиции ВСУ в Херсоне, Славянске, Харькове, Обухове, кроме того под удар попали и два сухогруза под турецким флагом.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук при этом уверяет, что пострадала гражданская инфраструктура.

«Есть попадание в промышленное предприятие. Без жертв, – сообщил председатель Днепропетровского областного совета».

Известно, что минувшей ночью ВСУ снова безуспешно попытались форсировать Днепр в районе Новой Каховки, диверсионная группа была накрыта огнем и уничтожена.

При этом с утра воздушная тревога вновь прозвучала над Украиной, поступает информация об отключениях электроэнергии, чтобы избежать резких перепадов в случае поражения целей.

Об угрозе ударов предупредил начальник Киевской военной администрации Сергей Попко, который подтвердил ночную атаку БПЛА.

«Ночью Киев подвергся очередному воздушному нападению врага. Рашисты атаковали столицу несколькими десятками баражирующих боеприпасов «Shahed». В воздушном пространстве было сбито около 15 вражеских БПЛА. Предварительно, без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры. Спасибо нашим силам ПВО за очередную отличную работу! По оперативной информации, в течение дня высока вероятность последующих воздушных атак врага», – написал Попко.

Телеграм-канал «Легитимный» отмечает, что тактика нанесения ударов по Украине изменилась. Теперь ракетным атакам предшествуют прилеты БПЛА, которые выявляют позиции ПВО.

«Стратегия на данный момент такая. Первая волна по ближайшим целям на расстоянии 100-200 км от линии соприкосновения. Это прилеты по Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Черкасской области. В Днепре уже есть попадание, скорее всего по ГСМ базе/энергетической инфраструктуре. Следом запускается вторая волна, цель которой нанесение ударов в глубину, далее ракеты по выявленным целям ПВО/РЛС, авиации ВСУ. Третья волна БПЛА идёт уже в чистую и следом снова возможно ракеты», – отмечает телеграм-канал