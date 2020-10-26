Украина погибает как единое государство – Колесниченко

26.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Прошедшие на Украине местные выборы показали, что процесс развала страны лишь усилился.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил бывший депутат Верховной рады Вадим Колесниченко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам политика, так называемый опрос, проведенный одновременно с выборами, открывает дорогу для манипуляций и грозит появлением иностранных военных баз.

«Победа на местных выборах партий мэров ведет к усилению дезинтеграционных процессов на Украине и усилению местных элит, которые не согласны с тем, что происходит в центре, и не согласны с тем, что им диктуют политику, которая по сути направлена на распад Украины. При этом они, конечно же, контролируются местными олигархами, которые борются за выживание на своей территории.

Какие перспективы? Я бы не обольщался, что курс Украины будет меняться, потому что единственная как бы оппозиционная партия ОПЗЖ все равно остается в меньшинстве и даже если «Слуга народа» набрала второе, третье, четвертое место, там есть блок Порошенко и другие евроинтеграционные партии, которые все равно в большинстве своем будут собирать контрольный пакет.

Разочаровали, конечно, выборы мэра Киева, когда убогого человека жители столицы избирают. Очевидно ведь, что он не управляет процессами, что он напрямую запачкан в крови, которая была пролита в 14-м году.

Так называемый опрос, который провели, он очень странный. Это инструмент для манипуляций – незащищенные бюллетени, неконтролируемые, нет порядка подсчета и даже инструмента с точки зрения закона нет. Любая политическая сила, если бы на Украине было правосудие, могла бы в суде все это оспорить

Единственное, что меня беспокоит – это вопрос пятый про так называемый «Будапештский меморандум». Сам по себе он бессмысленный, потому что он ни о чем, но его можно использовать вплоть до того, чтобы приглашать военные силы для строительства баз, о которых заявил Зеленский, той же Великобритании и США. Вот это самое тревожное. В целом дезинтеграционные процессы идут так, как они должны были идти, Украина погибает как единое государство», – заявил Колесниченко.