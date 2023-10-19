Украина погружается в цивилизационную воронку Руины – эксперт

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Украину ждет повторение периода Руины, если власть не перестанет делить граждан на своих и чужих.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Спираль истории иногда и вниз идет. Она нас приведет в такую цивилизационную воронку, во времена Руины, будет вторая Руина. Поскольку, если заглянуть в Сунь Цзи, старые и мудрые книги, разделенное царство падет. Любой, кто разделяет по вере, по языку, по моему определению это полезный идиот, а, возможно, просто враг», – заявил Золотарев.