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14.05.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, ЖКХ, Политика, Украина, Энергетика
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Украина погружается в коллапс коммунальных неплатежей

Новости УкраиныНАК «Нафтогаз Украины» вновь намерен повысить цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго, которые будут...

НАК «Нафтогаз Украины» вновь намерен повысить цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго, которые будут вынуждены поднять тарифы еще на 30-60%, что приведет к массовым неплатежам и коллапсу в отрасли.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если летом будет отмена ПСО [режим спецобязательств] и не будет разработан никакой механизм сотрудничества «Нафтогаза Украины» и теплокоммунэнерго, то это всё приведёт к коллапсу. И к росту тарифов на тепло в среднем от 30 до 60%. От «Нафтогаза» пока что есть предложение цены 9200 гривен за 1000 кубометров газа, а большинство теплокоммунэнерго утверждали свои тарифы у регулятора при цене Газа 7000 – 7500. Они на сегодня уже убыточные. Если цена будет 9-10 тысяч гривен, а она может быть и больше, то малые теплокоммунэнерго вообще закроются.

Уже рост тарифов на тепло и горячую воду с 1 января 2021 года привел к тому, что уровень неплатежей увеличился с 12-15% до 47%. В Херсонской области не заплатили 47%, в Киеве количество неплатежей – 30%, хотя раньше стабильно не платили 10%. Общая сумма долгов выросла с 1 октября 2020 года по 1 февраля 2021 года на 26,6 миллиарда гривен, и это – за 4 месяца. Давайте теперь сравним рост с 1 октября 2019 года до 1 октября 2020 года – тогда за целый год вместе с отопительным сезоном задолженность выросла лишь на 5 миллиардов гривен. Тут чётко видно – если будет допущен дальнейший рост тарифов на тепло, то всё остановится», – сказал эксперт.

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