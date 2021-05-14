Украина погружается в коллапс коммунальных неплатежей

14.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

НАК «Нафтогаз Украины» вновь намерен повысить цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго, которые будут вынуждены поднять тарифы еще на 30-60%, что приведет к массовым неплатежам и коллапсу в отрасли.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если летом будет отмена ПСО [режим спецобязательств] и не будет разработан никакой механизм сотрудничества «Нафтогаза Украины» и теплокоммунэнерго, то это всё приведёт к коллапсу. И к росту тарифов на тепло в среднем от 30 до 60%. От «Нафтогаза» пока что есть предложение цены 9200 гривен за 1000 кубометров газа, а большинство теплокоммунэнерго утверждали свои тарифы у регулятора при цене Газа 7000 – 7500. Они на сегодня уже убыточные. Если цена будет 9-10 тысяч гривен, а она может быть и больше, то малые теплокоммунэнерго вообще закроются.

Уже рост тарифов на тепло и горячую воду с 1 января 2021 года привел к тому, что уровень неплатежей увеличился с 12-15% до 47%. В Херсонской области не заплатили 47%, в Киеве количество неплатежей – 30%, хотя раньше стабильно не платили 10%. Общая сумма долгов выросла с 1 октября 2020 года по 1 февраля 2021 года на 26,6 миллиарда гривен, и это – за 4 месяца. Давайте теперь сравним рост с 1 октября 2019 года до 1 октября 2020 года – тогда за целый год вместе с отопительным сезоном задолженность выросла лишь на 5 миллиардов гривен. Тут чётко видно – если будет допущен дальнейший рост тарифов на тепло, то всё остановится», – сказал эксперт.