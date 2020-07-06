Украина погрузилась в тотальный инфраструктурный кризис

06.07.2020, Киев, Игорь Петров

Износ основных фондов в коммунальном хозяйства, промышленности и энергетике достиг критического уровня, денег на их обновление нет, а экономическая ситуация в стране ухудшается.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И осенью, и зимой тоже будет очень тяжело. Сейчас в чем проблема? Мы ведь не самоокупаемся. Мы живем в огромной степени в долг. Нельзя бесконечно жить в долг. Уже все устали от обсуждения даст нам МВФ деньги или не даст, будет очередной транш или нет и когда.

Но беда еще и в другом – в том, что при этом нас резко нарушен процесс воспроизводства во всем. Коммуникации стареют и не накоплены средства для ремонта и восстановления. То же самое – и в промышленности. Промышленное оборудование изношено. То же самое – в энергетике. Сейчас начался кризис в энергетике. Одна из причин – то, что в ближайшие годы истекает срок эксплуатации наших АЭС.

А мы атомную энергетику грабили, устанавливали заниженные тарифы выкачивая оттуда многомиллиардные финансовые ресурсы, перераспределяя их в пользу так называемых иностранных инвесторов прикрывающихся «зеленой» энергетикой. И оказывается, что нам уже нечем ремонтировать эти станции. Не говоря уже о том, что Украина не имеет средств построить что-то новое. В итоге у нас начался тотальный кризис инфраструктуры»,- сказал Виктор Суслов.