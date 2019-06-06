Украина пойдет на дно вместе с ЕС

06.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Находясь между двух империй, нельзя долго оставаться целостным государством, разрывая его изнутри и вызывая ненависть одной конкурирующей стороны к другой.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1», характеризуя текущую ситуацию на Украине, заявил российский политолог Виталий Третьяков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинское государство целеустремлённо со дня своего возникновения в 1991 году от президента к президенту идёт по пути уничтожения своей целостности за счёт раскола населения, которое состоит из украинцев и русских. Советы из Москвы давались многократно: «Вы когда-то начнёте склеивать?». Я уже не говорю о том, что там есть и местные сторонники этого – не слушают, то есть это принципиальная линия, которая основывается на том, что Запад безоговорочно поддерживает Украину в этом проекте, только коррупция им не нравится – слишком много воруют и не делятся. И второе – эта ненависть как государства АнтиРоссия.

Но нельзя, находясь между двух огней, двух империй, как угодно, двух злодеев, построить на долгое время целостное государство, разрывая его изнутри и вызывая ненависть одной конкурирующей стороны к другой. Это невозможно, рано или поздно тебя разорвут. Евросоюз как империя и сам скоро рухнет, так что вступить в него в этот момент – самое удачное для того, чтобы рухнуть вместе с ним», – заявил Третьяков.