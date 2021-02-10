Украина пойдёт на поклон к РФ, чтобы избежать космического позора

10.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

До конца этого года Украина должна запустить в космос собственный космический аппарат дистанционного зондирования земли «Сич 2-30 (2-1)».

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил вице-премьер Украины, министр развития стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, сам спутник уже готов – вопрос лишь в том, как его доставить на орбиту. Уруский также назвал позором, что космическая держава Украина за десять лет не запустила в космос ни одного спутника.

«На сегодняшний день спутник фактически находится в полной стадии готовности, спутник изготовлен на государственном предприятии КБ «Южное» за счет частично бюджетных средств, частично собственных средств КБ «Южное». Сейчас для нас принципиальным является момент согласования спутника с ракетой-носителем потенциальной, на которой мы его можем запустить.

У нас не такой широкий выбор ракет-носителей для запуска этого спутника. Фактически он у нас один. Сейчас все технические вопросы, связанные с запуском спутника, решаются с запускающей компанией. Мы четко будем понимать это в ближайшие недели, а запуск сам должен произойти в конце года.

Я надеюсь, что мы через десять лет после того, как Украина не запускала космические аппараты, сможем это сделать. Потому что это позор для космического государства, как мы себя называем, большой космической державой, не иметь ни одного космического аппарата на орбите на протяжении десятка лет. У нас сейчас находятся только два нано-спутника, которые студенты запустили нашей славной Киевской политехники», – заявил Уруский.