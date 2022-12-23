Украина поймала три волны экономического кризиса – киевский эксперт

На Украине значительно снизилась инвестиционная активность бизнеса, население не может себе позволить накапливать или даже сберегать средства, а половина бюджета уже списана на оборонный сектор.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист, экс-советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно наблюдать несколько кризисных волн. Они относительно ожидаемы, такие классические волны экономического кризиса. Первая волна – это сокращение инвестиционной активности бизнеса. Эта волна началась уже в марте этого года. Она была ожидаема, потому что бизнес во время войны автоматически сокращает свои инвестиции и капитальные вложения в экономику. Из-за того, что сокращается горизонт планирования, риски военного положения, уничтожения экономических активов – все это влияет на то, что, к сожалению, инвестиционная активность бизнеса уже во втором квартале 2022 года начала существенно сокращаться», – отметил Кущ.

«Вторая волна – это сокращение потребительских затрат населения. Это тоже существенный фактор, потому что потребительские затраты являются драйвером развития внутренней экономики. Сейчас этот драйвер тоже захлебывается, потому что, во-первых, потеря 5-8млн. лиц, которые стали беженцами и переехали за границу, это фактически потери четверти внутреннего потребительского рынка. То есть – эти люди сейчас работают или проживают в Европе, это существенный минус внутреннего потребительского рынка. Кроме этого, во время войны население больше склоняется к накоплению внутренних резервов, чем к потребительским затрат, тем более долгосрочных. Потому что люди накапливают ресурсы на какую-то кризисную ситуацию. Ещё один фактор, что много украинцев вообще не могут ни накоплять, ни сберегать, потому что у них вообще нет денег», – заявил Кущ.

Он добавил, что в 2023 году на Украине будет беспрецедентный уровень бюджетного дефицита на фоне рекордного бюджета в целом за счет западных кредитов.

«Сейчас в 2023 году ожидаем третью волну, которая будет негативно влиять на экономику – это сокращение государственных затрат. В 2023 имеем беспрецедентный уровень бюджетного дефицита на фоне рекордного размера бюджета, в общем. То есть больше 3тлрн. гривен, такого бюджета Украина никогда не имела, но половина этого бюджета – это оборонный сектор. Это затраты на потребности обороны Украины, а остальная половина – затраты на социальные статьи, то есть пенсии, стипендии и разные социальные выплаты, субсидии и так далее. То есть, можно сказать, что в 2023 году имеем оборонно-социальный бюджет», – заключил экономист.