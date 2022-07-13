Украина показала, что может дотянуться до Луганска. По столице ЛНР нанесен ракетный удар

13.07.2022  08:46 (Мск), Луганск
Никита Еременко.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Происшествия, Украина
Новости Украины

Этой ночью ВСУ нанесли по Луганску массированный комбинированный ракетный удар из РСЗО и ОТРК. Большую часть ракет сбила ПВО, но некоторые ракеты долетели. В промзоне города — взрывы и пожары. В ответ ВС РФ и НМ ЛНР нанесли удар по позициям противника в районе Артёмовска Донецкой области.

Об этом сообщает спецкор RT Влад Андрица, “Луганский информационній центр” и другие источники из региона.


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По предварительным данным, над городом сбита «Точка-У». Ниже – видео, снятое в районе поселка Юбилейный, входящего в состав Луганска.





Как уточнил ЛуганскИнформЦентр, целью ракет ВСУ стала военная часть ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска.

Как добавляют источники, близкие к силовым ведомствам ЛНР,  ракетные атаки ВСУ  привели к мощному пожару, сопровождающемуся взрывами. Также очевидцы сообщили о серии мощных взрывов в районе села Александровка и поселка Металлист на  подступах к Луганску.

«В связи со взрывами в Луганске хотел бы обратить внимание на одну вещь. Теперь на всей бывшей территории Украины нет районов, куда бы не долетела ракета. Мы можем дотянуться до Львова, они до Луганска», – констатирует военкор Герман Куликовский, автор телеграм-канала «Старше Эдды».

Ранее массированным обстрелам подвергся тыловой горрод Стаханов в ЛНР. ВСУ нанесли удар из РСЗО 9К58 «Смерч», M142 HIMARS и ТРК «Точка-У» по району местной 10-й школы. Всего было выпущено шесть залпов. В результате обстрелов два мирных жителя погибли, еще двое получили ранения.

Среди погибших на месте – женщина 1956 года рождения, сообщает администрация города в своем Telegram -канале. По уточненным данным представительства ЛНР в СЦКК было повреждено остекление 11 многоэтажных жилых домов, детского сада “Сказка” и стахановской специализированной школы № 10.

Общественник-националист Сергей Григоров считает, что применение украинцами дальнобойных американских РСЗО должны побудить российское военно-политическое руководство к  давно обещанным, но так и оставшимся на словах угрозам нанесению ударов  по центрам принятия решений  киевского режима.

«После ударов американских РСЗО, хотя это надо было делать в первый день войны (армия сейчас найдёт тактику борьбы и без советов румынских блогеров), надо наносить удары конечно по центрам принятия решений. Не мы это придумали, а в апреле Конашенков сам озвучил. Их следует начать бомбить хотя бы сейчас, это и Верховная Рада, и офис президента на Банковой, и все министерства Украины, и узлы связи, дата-центры, объекты энергетики. Уничтожение Верховной Рады конечно не цель, влияющая непосредственно на военную кампанию против нас, но эта цель воодушевляющая нас. И это важно. Надо бить. Всё равно жизнь заставит. Надо уничтожать руководство Украины. Я конечно понимаю, что мои предложения в корне противоречат партии поражения в России. Так кто кого?», – пишет Григоров в своем телеграм-канале.

Кроме того Сергей Григоров считает необходимым нанесение ударов по орбитальным спутникам США, поскольку  группировка спутников США – ключевая в средствах разведки и нанесения ударов по российским частям и в управлении авиационных средств разведки.

«У России есть средства уничтожения вражеских космических аппаратов. Мы это демонстрировали доказательно до нападения на нас. Космический аппарат, который является средством наведения ударов по нам – это военная цель. И эти космические аппараты должны быть поражены. Угрозы, технологии, которые не приводятся в действие, лишь мобилизуют врага. Должны быть нанесены удары по орбитальным спутникам США. Мы прекрасно видим, что армия Украины управляется из США и Великобритании. Они не скрывают и не стесняются. Они начали эту войну», – резюмировал националист.

Вместе с тем начавшиеся сегодня переговоры в Стамбуле между Украиной и Россией сводят к минимуму вероятность какого-либо действительно жесткого ответа России на украинские провокации. Поскольку это будет мешать так важному для российской «партии мира» позитивному фону для переговорного процесса.

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