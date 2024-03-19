«Украина похожа на тело без мозгов» – ветеран ВСУ

Вадим Москаленко.  
19.03.2024 08:36
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


В украинском государстве ни один орган не хочет брать на себя ответственность за мобилизацию.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил ветеран ВСУ, бандеровский активист Юрий Гудименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В украинском государстве ни один орган не хочет брать на себя ответственность за мобилизацию....

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«Я пытался найти, а где та точка в государственном аппарате, которая отвечает за набор в армию вообще. Кто-то ведь должен рекламировать армию, ставить билборды, плакаты, сайты. Где находится точка принятия решений?

Это ж простой вопрос. Но я не нашёл ответа. Все кивают один на другого. Парламент говорит: «У нас такого нет, мы законодательный орган». Минобороны говорит: «У нас есть своя пресса, всё остальное не наше». Генштаб: «Мы вообще таким не занимались, мы должны действовать в рамках закона». Кабмин: «Нам такой задачи не поступало», – возмутился бандеровец.

Он подчеркнул, что украинское государство похоже на организм, продолжающий жизнедеятельность без мозга.

«И давайте распространим этот вопрос на всю мобилизацию, а это была только её часть, и поймём, что такой точки просто нет. У нас организм куда-то бегает без мозга», – резюмировал Гудименко.

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