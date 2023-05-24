Украина похвасталась британскими дальнобойными «вкусняшками»

Украину сегодня с неаннотированным ранее визитом посетил министр обороны Великобритании Бен Уоллес

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, который провел встречу с коллегой.

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По словам Резникова, обсудили «натовскую перспективу Украины в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе».

Кроме того, обсуждался вопрос новых поставок в ВСУ британского оружия.

В свою очередь Уоллес напомнил, что Украина уже получила ракеты Storm Shadow.

В ответ Резников осыпал своего британского коллегу комплиментами.

«Мир снова увидел лидерство Соединенного Королевства, мир снова увидел настоящую дружбу, и мир увидел, что это лидерство предпочитает поле боя.

Первые партии поставок противотанковых средств NLAW, помощь в принятии решений о получении Украиной артиллерии 155-го калибра, создании специального фонда поддержки Украины и возможности приобретения оружия из разных стран, вооружении украинского флота противокорабельными ракетами «Гарпун» вместе с партнерами, участие в обеспечении Украины современными системами MLRS, как M270, бронированные автомобили разных классов и типов, огромные проекты по подготовке наших военнослужащих за рубежом.

А еще такие «вкусняшки», как Storm Shadow, и многое другое, о чем я пока не могу сказать. И все это Украина получила благодаря персональному участию Бена Уоллеса, его лидерству и усилиям его команды», – излился лестью Резников.