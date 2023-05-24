Украина похвасталась британскими дальнобойными «вкусняшками»

Игорь Шкапа.  
24.05.2023 13:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 528
 
Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украину сегодня с неаннотированным ранее визитом посетил министр обороны Великобритании Бен Уоллес

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, который провел встречу с коллегой.

Украину сегодня с неаннотированным ранее визитом посетил министр обороны Великобритании Бен Уоллес Об этом,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По словам Резникова, обсудили «натовскую перспективу Украины в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе».

Кроме того, обсуждался вопрос новых поставок в ВСУ британского оружия.

«Особенно по поводу оружия, которое дает возможность наносить поражение врагу на дальних дистанциях, таком как Storm Shadow», – уточнил министр обороны Украины.

В свою очередь Уоллес напомнил, что Украина уже получила ракеты Storm Shadow.

«Это одни из первых ракет большой дальности, предоставленные Украине ее союзниками», – добавил британец.

В ответ Резников осыпал своего британского коллегу комплиментами.

«Мир снова увидел лидерство Соединенного Королевства, мир снова увидел настоящую дружбу, и мир увидел, что это лидерство предпочитает поле боя.

Первые партии поставок противотанковых средств NLAW, помощь в принятии решений о получении Украиной артиллерии 155-го калибра, создании специального фонда поддержки Украины и возможности приобретения оружия из разных стран, вооружении украинского флота противокорабельными ракетами «Гарпун» вместе с партнерами, участие в обеспечении Украины современными системами MLRS, как M270, бронированные автомобили разных классов и типов, огромные проекты по подготовке наших военнослужащих за рубежом.

А еще такие «вкусняшки», как Storm Shadow, и многое другое, о чем я пока не могу сказать. И все это Украина получила благодаря персональному участию Бена Уоллеса, его лидерству и усилиям его команды», – излился лестью Резников.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть