Украина покупает газ вдвое дороже, чем Европа

27.05.2019, Киев, Игорь Петров

Газ на европейских хабах стоит уже в два раза меньше, чем платит за него НАК «Нафтогаз Украины» посредникам.

Об этом на заседании согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной рады заявил депутат Виктор Бондарь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы восемь месяцев говорим о снижении тарифов. Нам все рассказывали – Коболев, правительство – что это невозможно, как это сложно, что цена на газ формируется на европейских хабах и мы вынуждены покупать газ по 300-320 долларов за тысячу кубов, что это – требование МВФ», – напомнил депутат.

Он обратил внимание, что за последние месяцы в Европе цена на газ уже опустилась до 200 долларов, а Украина покупает у европейских посредников за 300-320 долларов за тысячу кубометров.

«Последнюю неделю – послушайте что я говорю – цена на газ на европейском хабе TTF в Нидерландах опустилась до 160 долларов за тысячу кубов, это практически в два раза дешевле, чем покупает сегодня Украина по тем контрактам, которые подписал «Нафтогаз». На британском хабе NBP газ продают уже по 140 долларов за тысячу кубов. И эта тенденция будет продолжаться. Эксперты оценивают, что с июня и до конца августа газ в Европе будет 120-130 долларов за тысячу кубов. Это втрое дешевле, чем покупает сегодня Украина», – резюмировал Бондарь.