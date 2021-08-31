Украина полгода выжидала удешевления энергоносителей – сейчас лихорадочно закупает на пике цен

Украина начала закупки газа и угля перед началом отопительного сезона, как раз в то время, когда цены на спотовых рынках существенно выросли, и это ударит по украинской промышленности.

Об этом в беседе на канале «Капитал» заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В первом полугодии Украина практически не закупала газ, дожидаясь, пока он подешевеет. Теперь же, когда он «подешевел» на спотовых европейских рынках с 250 до 550 долларов за 1000 кубометров, закупки стартовали, поскольку в закромах его катастрофически не хватает к зиме, и деваться уже некуда.

При этом руководство «Нефтегаза» все вот эти годы не заключало долгосрочные контракты на поставку по относительно фиксируемым ценам, которые не так колеблется как цены на спотовом рынке, поскольку на спотовых закупках гораздо проще воровать и самому руководству «Нефтегаза» и их западным кураторам которые, конечно, тоже в доле.

В итоге промышленность уже сегодня вынуждена покупать газ под 18-19 гривен за кубометр, что ведет к нерентабельности и остановке производств, которые зависят в значительной степени от газа. Ну и к подорожанию для других производств, для которых газ значим меньше.

Та же история наблюдается и с углём. В начале августа запасы угля на теплоэлектростанциях и теплоэлектроцентралях были рекордно низкими для этого месяца за все 30 лет существования Украины. Почему-то у кабинета министров Украины не было даже особых планов по его накоплению, собирались накопить к отопительному сезону чуть больше миллиона тонн. Это совершенно недостаточно, на несколько дней работы тепловой генерации.

Буквально неделю назад в правительстве очнулись, пересмотрели планы, и решили накопить к отопительному сезону более 3 млн тонн угля при том, что сейчас запасы составляют 800 тыс. с небольшим. То есть, нужно докупить 2,2 млн тонн угля. А цены на уголь на европейском рынке достигают 140 долларов за тонну, хотя ещё в мае они были в районе 75 долларов за тонну. То есть, они тоже лихо подросли.

Всё это происходит еще и на фоне начавших резко расти цен на электроэнергию для промышленности на фоне дисбалансов в электрогенерации в результате популистских действий властей, которые чуть-чуть снизили тариф на электроэнергию для населения.

Думаю, дальнейший рост цен на электроэнергию для промышленности совершенно неизбежен. В итоге, будут потери промышленности еще и из-за этого.

Экономическая рецессия в этих условиях абсолютно неизбежна, и она будет только усугубляться», – заключил Сергей Саливон.