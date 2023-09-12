Украина полностью истощится к 2025-му году и не сможет воевать – философ Дацюк

Анатолий Лапин .  
12.09.2023 19:21
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


У Украины начался первый этап истощения – он заключается в том, что быстро отвоевать утраченные территории она не смогла, значит, конфликт переходит в затяжную фазу.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У Украины начался первый этап истощения – он заключается в том, что быстро отвоевать...

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При этом, по мнению Дацюка, в войне на истощение первой ресурсы потратит Украина, а не Россия.

«Сейчас я вижу первый этап истощения – это когда понятно, что мы быстро не выиграем. Это начальное истощение, после которого понимаем, что война будет долгой. Вторичное истощение – это когда у вас действительно не осталось никаких ресурсов, чтобы выиграть войну. Этот период наступит приблизительно в 2025-м году. Поэтому после 2025-го года продолжение войны сомнительно, прежде всего, для Украины.

И что бы там ни рисовал президент, что бы ни говорили экспертные эксперты, я не вижу ресурсов продолжать войну далее, чем до 2025-го, их просто нет. Мы их не сможем создать… Истощится не только Украина, истощится и Россия.

Было бы хорошо, если бы Россия истощилась первой, но, судя по тому, как они придумывают решения, обход санкций, ищут партнеров скрытно и так далее – вряд ли она истощится до такого уровня, что они не смогут хоть как-то воевать», – заключил Дацюк.

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