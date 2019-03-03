Украина полностью лишается газового транзита – Коболев

03.03.2019, Киев, Владимир Гладков

После введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» украинская газотранспортная система останется невостребованной.

Об этом в эфире «5 канала» рассказал глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы потеряем весь транзит. Потому что есть еще «Турецкий поток», который с большой вероятностью построят и запустят к концу 2019 года. Он теоретически может забрать 30 с чем-то миллиардов кубических метров. Точно так же может 55 забрать с территории Украины «Северный поток». Это приблизительно, если добавить, близко к текущему объему транзита через территорию Украины», – отметил Коболев.

При этом, по словам чиновника, в таком случае украинская ГТС перестанет быть сдерживающим фактором для «российской агрессии».

«Этот газопровод нужно анализировать не с точки зрения потерь денег, а с точки зрения военного риска. А если транзит газа по территории Украины не будет проходить, то вероятность потенциальной военной агрессии кардинально растет. Я не говорю, что это единственное препятствие, которое сдерживает Москву, но стоимость газа, который пересекает нашу границу и идет в сторону Европы, в сумме – 30 миллиардов долларов. Потеря этого канала – это очень дорого для них. Поэтому я думаю, что это их сдерживает точно.

Поэтому этот аспект безопасности является понятным, но даже он не останавливает европейские страны от того, чтобы инвестировать в этот проект. Поэтому ответ на эти вопросы очень простой – нам нужно привлечь зарубежные компании в управление украинской ГТС и поделиться с ними доходами и прибылью в обмен на инвестиции, в обмен на приобретение доли, в обмен на поддержку на Западе, на энергоэффективность, много на что. Сделать классическое партнерство, похожее на то, какое «Газпром» уже сделал с европейцами», – резюмировал Коболев.