Украина полностью отсутствует на мировой экономической карте – Землянский

05.05.2020, Киев, Игорь Петров

Правительство Украины не предпринимает мер, необходимых для развития реального сектора, и не представляет себе, какое место Украина будет занимать в нынешних условиях.

Об этом в интервью каналу Politeka Online заявил аналитик альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Принципиальный момент, который свидетельствует о том, что не будет, по крайней мере пока, в планах правительства развития украинской экономики, и, соответственно, Украины как государства – это вопрос развития реального сектора.

Вопрос развития реального сектора является приоритетным для выхода из кризиса любой экономики либо построения цивилизованного, экономически развитого государства. У нас это просто не обсуждается. Максимум, к чему приходят – это поддержка существующих сырьевых отраслей, той же металлургии, которые могут сформировать экспортный потенциал.

То, что было заложено Гончаруком в бюджете – дороги, большая приватизация, инфраструктурные проекты, легализация игорного бизнеса – для серьезных экономистов это абсолютно не аргумент.

В первую очередь правительство Шмыгаля должно дать ответ – а где Украина на мировой экономической карте, глобальной мировой экономической карте или в связи с новыми вызовами и, возможно, с пересмотром логистики производства – вот, после карантина?

Мы видели, какие проблемы испытывали крупные мировые производственные корпорации в связи с таможенными ограничениями, карантинными ограничениями на перемещение товаров и грузов. Возможно, мы можем найти себя где-то там, потому что мы географически более выгодно расположены и чем, скажем те страны, где до этого производились те или иные виды продукции.

После ответа на этот вопрос можно начинать писать программу, он будет ключевым. То есть, это не только вопрос к экономическому блоку правительства, это вопрос, в первую очередь, к международному блоку правительства, который должен отвечать как раз за контакты Украины с мировыми – не только финансовыми, но и промышленными гигантами. Вот тогда мы можем начинать о чем-то говорить», – сказал Валентин Землянский.